“مياه الشرب” .. والي النيل الابيض يتفقد الترعة الرئيسية لمصنع سكر عسلاية

أكد اللواء (م) قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض إهتمام حكومته بتوفير مياه الشرب النقية لكافة مواطني الولاية والعمل مع المحليات المختلفة لمعالجة المعوقات التى تعترض سير عمل محطات المياه بصورة جذرية من أجل إستدامة الإمداد المائي لإنسان الولاية .

، جاء ذلك لدي تفقده المحطة الرئيسية لترعة مصنع سكر عسلاية والتي توفر الإمداد المائي لأكثر من 40 قرية بمحلية ربك وذلك برفقة المهندس الطيب محمد الحسن وزير البنى التحتية المكلف والأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية والأستاذ عبدالغفارعلى فرج الله المدير التنفيذي لمحلية ربك حيث كان في إستقبالهم المهندس مجدي صديق مدير مصنع سكر عسلاية .

وقال والي النيل الأبيض إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية لمعالجة مشكلة مياه الشرب بصورة قاطعة في محلية ربك والمحليات الأخرى التي تعاني من شح في مياه الشرب مؤكدا أن حكومته لن تألو جهدا في سبيل تحقيق متطلبات المواطن الخدمية مشيرا إلى أن برنامج مياه الشرب من أولى أولويات خطة الولاية في هذه المرحلة المفصلية التي تركز على الأمن والخدمات ومعاش الناس.

من جهته قدم مدير مصنع سكر عسلاية شرحا مفصلا حول سير عمل المحطة والمعوقات التى تواجهها والتي في مقدمتها القطوعات المتكررة للكهرباء.