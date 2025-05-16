السفارة السودانية بالرياض: اعادة فتح التسجيل للطلاب لامتحانات الشهادة السودانية الموجلة اعتبارا من 18 الجاري

اعلن مركز الامتحانات بالسفارة السودانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية عن إعادة فتح التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2024 المؤجلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 وحتى يوم الأحد الموافق 25 من مايو الجارى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا بمباني السفارة.

وابانت السفارة ان المستندات المطلوبة للتسجيل تشمل شهادة مرحلة الاساس للعام 2021 اوما قبلها او ما يعادلها من الشهادات الاجنبية ، الشهادة السودانية او ما يعادلها للذين سبق لهم الجلوس لامتحان المرحلة الثانوية وعدد 4 صور شخصية حديثة حجم الباسبورت وصورة من الرقم الوطني للطلاب السودانيين وصورة من الجواز للطلاب غير السودانيين بجانب الرسوم للطلاب السودانيين 450 ريال سعودي والرسوم للطلاب غير السودانيين 3250 ريال سعودي .