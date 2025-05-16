حكومة جنوب السودان تنفي مزاعم وفاة سلفا كير

نفت حكومة جنوب السودان، أمس الخميس، صحة تقارير تفيد بوفاة الرئيس سلفا كير بعد تداول شائعات في هذا الخصوص على شبكات التواصل الاجتماعي. ولطالما كان الوضع الصحي المتدهور للرئيس البالغ 73 عاماً والذي يتولّى الحكم منذ 2011، محطّ تساؤلات.

ومساء الأربعاء، تمّ تداول معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها- على حدّ تعبير مؤثّر كيني- بأن كير «قضى نحبه».

وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان بياناً ينفي «نفياً قاطعاً التقارير الزائفة والكيدية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس سلفا كير». وأكّدت أن المنشورات «هي شائعات غير مسؤولة لا أساس لها بتاتاً ومفبركة من أعداء السلام والتنمية وبناء الدولة والاستقرار».

صحيفة الخليج