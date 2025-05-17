عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يلتقي المبعوث الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، المبعوث الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية العادية (34) التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد.

وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، وآفاق التعاون المشترك، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان.

كما أمن اللقاء على وحدة وسيادة وسلامة السودان والعمل على تعزيز جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، كما تناول اللقاء جهود الحكومة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

سونا