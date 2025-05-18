المدير العام لقوات الشرطة يتفقد الإدارة العامة للشرطة الأمنيةويثمن جهودها في عمليات الامن الداخلي

وخلال اللقاء ثمن المدير العام لقوات الشرطة جهود قوات الشرطة في إسناد القوات المسلحة خلال معركة الكرامة وتقديمها لعدد من الشهداء والمصابين مهرا لامن وسلامة الوطن خاصة الادارة العامة للشرطة الأمنية معددا النجاحات التي تحققت بفضل تضافر الجهود والتنسيق المتواصل بين الإدارات الشرطية وبقية المكونات الأمنية بالبلاد.

تفقد الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الإدارة العامة للشرطة الأمنية يرافقه الفريق شرطة/عبد المنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطةحقوقي/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي/كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للتفتيش العام وعدد من قادة الشرطة

وقال اللواء شرطة حقوقى د/سفيان عبدالوهاب حمد رملي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة خلال الزيارة وقف الفريق اول حسان علي حجم الدمار والتخريب الذي أصاب مباني ومرافق الإدارة من قبل المليشيا الإرهابية بجانب الاضطلاع علي خطط وإستعدادات الإدارة للمشاركة في عمليات الأمن الداخلي وفقا لخطة شرطة ولاية الخرطوم و جهود دائرة القوات الخاصة في تأمين الجسور ومداخل ولاية الخرطوم والتنسيق مع شرطة الولاية في تأمين الأحياء السكنية ومكافحة الظواهر السالبة وتجفيف منابع الجريمة وإحتواء كافة المهددات الأمنية مضيفا أن المدير العام لقوات الشرطة أكد دعمه للإدارة وتوفير المعينات والإحتياجات اللازمة التي تمكن الإدارة من الإضطلاع بواجباتها علي الوجه المطلوب .

المكتب الصحفي للشرطة