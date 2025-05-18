مدير عام قوات الدفاع المدني يترأس إجتماعا طارئا خاص بوضع الخطط والترتيبات الأمنية اللازمة لتداعيات المرحلة المقبلة

عقدت قوات الدفاع المدني إجتماعا طارئا بولاية البحر الأحمر برئاسة الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مصطفي مدير عام قوات الدفاع المدني بخصوص مناقشة ووضع الترتيبات والخطط الأمنية اللازمة إستعدادا لتداعيات المرحلة المقبلة

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد الفريق العطا بجهود قوات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر وقوات الدفاع المدني التي ساندتها من ولايتي كسلا ونهر النيل في السيطرة على الحرائق جراء الإعتداء المتعمد من مليشيا الدعم السريع الإرهابية علي المنشآت والمؤسسات الحيوية بولاية البحر الأحمر والحيلولة دون إنتشار النيران الي مواقع أخرى من شأنها أن تفاقم حجم الأضرار المادية والبشرية مؤكدا أن هذا الإنجاز تم خلال خمس أيام فقط بمهنية وكفاءة عالية من قوات الدفاع المدني رغم تعدد المواقع وإنتشارها مبينا أن السيطرة علي الحرائق تمت في زمن قياسي وبالإمكانيات الذاتية لقوات الدفاع المدني معربا عن شكره وتقديره لجميع مواطني البحر الأحمر والعاملين في مجال البترول لمساندتهم لقوات الدفاع المدني في الإضطلاع بواجباتها .

المكتب الصحفي للشرطة