سجون ولاية الخرطوم تطلق مبادرة لنظافة مقابر أحمد شرفي

ضمن برامج المسؤولية المجتمعيه التي تتبناها قوات السجون الخاصة بالقيام بحملات النظافة واصحاح البئية بولاية الخرطوم قاد اللواء شرطة /تاج السر بابكر مدير قوات سجون ولاية الخرطوم يرافقه العقيد شرطة / محمد عبداللة جمعة مدير سجن امدرمان رجال اليوم حملة نظافة كبري لمقابر أحمد شرفي بامدرمان تحت إشراف الفريق شرطة / ياسر عمر ابو زيد -مدير عام قوات السجون ومشاركة ضباط وضباط صف سجون الولايه وعدد من النزلاء.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير سجون ولاية الخرطوم أن قوات سجون الولاية شريك أصيل في مشاريع إصحاح البئية والنظافة لجميع المواقع العامة والخاصة بالولاية وذلك إسهاما من قوات السجون في تحسين البيئة وإعادة تأهيل مرافق الولاية وتجهيزها لاستقبال عودة المواطنين وتطبيع جهود الحياة المدنية مؤكدا أن حملات النظافة ستتواصل لتشمل جميع المرافق الحيوية بالولاية ضمن سلسة من برامج مبادرات مجتمعية موجهة لإعادة التأهيل والإعمار بولاية الخرطوم

يذكر أن المبادرة وجدت القبول والترحاب من القيادات المجتمعية المشرفة علي المقابر .

المكتب الصحفي للشرطة