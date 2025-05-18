جامعة كامبريدج تستضيف المنتدى السنوي لجمعية البحوث الأثرية السودانية

استضافت جامعة كامبريدج البريطانية، السبت المنتدى السنوي لجمعية بحوث الآثار السودانية وشهدت الندوة عرض عدد من البحوث والأوراق العلمية قدمها باحثون ومتخصصون، تناولت موضوعات متنوعة شملت الاكتشافات الأثرية في السودان، ودراسات متخصصة حول مراحل مختلفة من الحضارات السودانية القديمة.

كما ناقشت بعض الأوراق العلمية تأثيرات الحرب الدائرة في السودان على المواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق لحمايتها والحفاظ عليها.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد السفير بابكر الصديق محمد الأمين، رئيس بعثة السودان في لندن، أن الحرب التي شنتها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية في 15 أبريل 2023، لم تستهدف فقط الدولة والشعب، بل امتدت لتطال الحضارة والتاريخ السوداني، ويتجلى ذلك في الاعتداءات التي طالت المتاحف والمواقع الأثرية والمكتبات.

ودعا السفير الحكومات والجامعات والباحثين والمؤسسات المعنية إلى ضرورة تكثيف الجهود، لا سيما في مجالات استرداد الآثار، وإعادة تأهيل المتاحف والمواقع الأثرية، ودعم وتدريب الباحثين السودانيين.