المدير التنفيذي لمحلية الدندر يشهد ويشيد بمبادرة قوات الاحتياط للاصحاح البيئي بسوق مدينة الدندر

شهد الاستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر ورئيس لجنة الامن انطلاق حملة الاصحاح البيئي بسوق وشوارع مدينة الدندر، بحضور الدكتور رائد امن عصام عبدالوهاب مدير جهاز الامن والمخابرات بمحلية الدندر والنقيب محمد الضوء ممثل قوات الاحتياطي قطاع ولاية سنار وسط حضور ومشاركة شعبيه واسعه من قوات الاحتياط والمواطنين .

الاستاذ الضوء احمد يعقوب اشاد بالمبادرة مؤكدا ان المبادرات التي انتظمت المحلية للاصحاح البيئي ادت الى استقرار الاوضاع الصحية، مشيرا الى الجهود التي بذلت من القوات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات والمقاومة الشعبية والمبادرات الشبابية فضلا عن دور ادارة الخدمات الصحية بالتوعية وبرامج النظافة العامة واصحاح البيئة التي تمت بالتنسيق مع المحلية ومنظمات المجتمع المدني .

داعيا المواطنين بالاهتمام في التعامل مع النفايات للقضاء على الباعوض والنواقل الاخرى واكد استمرارية المبادرات وتقديم الدعم اللازم وانتقال المبادرات وحملات الاصحاح البيئي لكل القرى الكبيرة في ريفي شرق وغرب الدندر ومستشفى الدندر والمستشفيات الريفية .

واشار المدير التنفيذي الي ان المرحلة المقبلة سوف تشهد برامج نوعية في اصحاح البيئة كتطهير المجاري والمعابر استعدادا لفصل الخريف وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات محمية الدندر مشيدا بدعم قوات محمية الدندر للمسئوولية المجتمعية في المياه .

واعرب عن شكره للتجار والغرفة التجارية بالتجاوب مع برامج اصحاح البيئة .

الدكتور رائد امن عصام عبدالوهاب مدير الامن والمخابرات بمحلية الدندر حيا المشاركين في المبادرة، مؤكدا ان جهاز الامن والقوات المسلحة والقوات النظامية سوف يكونوا سنداً للجهاز التنفيذي ودعم المبادرات وبرامج المحلية .