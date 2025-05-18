“خدمات طبية مجانية” .. صحة الخرطوم و منظمة الطوارئ الإيطالية يبحثان التعاون الصحي

التقى مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، السبت، بوفد منظمة الطوارئ الإيطالية برئاسة مديرها القُطري السيد Matteo D’Alonzo، وذلك بحضور كل من د. فاطمة عبد الرحيم مدير إدارة المنظمات، ود. هشام عبد الله مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية.

تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمنظمة، خاصة فيما يتعلق بمستشفى السلام للقلب ومركز الأطفال بمنطقة مايو. وأشاد السيد D’Alonzo باستمرار المنظمة في تقديم خدماتها خلال فترة الحرب رغم الظروف الأمنية الصعبة، مشيرا إلى أن مستشفى السلام يواصل تقديم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة، بما في ذلك تقديم علاج دائم لمرضى الصمامات القلبية.

وأشار إلى جهود المنظمة في توسيع نطاق خدماتها بفتح عيادات في ولايات عطبرة وسنار وكسلا، موضحا أن الهدف من الزيارة هو دعوة مسؤولي الوزارة لزيارة المستشفى، والوقوف ميدانيا على الأنشطة الطبية، وتحديد التحديات، وعلى رأسها مشكلات انقطاع الكهرباء والمياه، والتي تسعى المنظمة لمعالجتها.