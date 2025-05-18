سنار.. المقاومة الشعبية ستظل تواصل برنامجها الإعدادي للمستنفرين في حالة السلم والحرب

جدد والي سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد إلتزام حكومته بتعزيز وتثبيت ركائز الأمن بالولاية . جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة ودالنيل التابعة لمحلية أبو حجار .

وخلال مخاطبته اللقاء الجماهيري دعا الوالي المواطنين إلى المساعدة في تعزيز الاستقرار والاهتمام بالأمن مشيرا إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ودعا الوالي إلى إعلاء قيم التعايش ونبذ القبلية والعمل على رتق النسيج الاجتماعي.

وحول ملف الموسم الزراعي قال والي سنار أن حكومته تعمل بكل جهد لإنجاح وتأمين الموسم الزراعي الحالي 2025

فيما أعلن قائد الفرقة 17 مشاة سنجة اللواء عمر محمد الحسن خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري خلو الولاية من التمرد وأن القوات المسلحة لا تألوا جهدا في تأمين الولاية وأنها جاهزة للتعامل مع كل طارئ داعيا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي نشاط يزعزع الاستقرار.

إلى ذلك قال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف ولاية سنار الهادي الصادق أن وزارته أكملت الترتيبات للدخول في الموسم الزراعي وان المطلوبات من تقاوي وجازولين شارفت الاكتمال بينما تجري ترتيبات التمويل مع البنك الزراعي والبنوك الأخرى بالولاية .

من جانبه قال رئيس المقاومة الشعبية بالولاية اللواء معاش النور عمر عبدالرحمن إن المقاومة الشعبية ستظل تواصل برنامجها الإعدادي للمستنفرين في حالة السلم والحرب وستكون لها تدخلات واسعة في محور الإسناد المدني.

فيما طالب ناظر قبيلة رفاعة العميد معاش طيار يوسف أبو روف حكومة الولاية بتوفير الخدمات للمنطقة وعدد الناظر وقفة أبناء المنطقة مع القوات المسلحة وتقدمهم في جبهات القتال دفاعا عن الوطن .