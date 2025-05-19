سنجة.. حل مشكلة المياه والكهرباء في نفير إعمار مدرسة الشيخ شمس الفلاح

دشن والي ولاية سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد نفير إعمار مدرسة الشيخ شمس الفلاح الابتدائية بنين بحضور وزير التربية والتوجيه المكلف والمدير التنفيذي لمحلية سنجة ورئيس المقاومة الشعبية بولاية سنار.

وقال والي سنار إننا نعول كثيراً على الجهد الشعبي ونسعى للتطوير والتجويد وكلنا يد واحدة لإعمار المدارس وأكد سعيه لإيجاد الحلول وإزالة المعوقات معلنا مساندته وتبرعه بمبلغ ٢٠ مليون جنيها لمشروع الإعمار .

فيما حيا أستاذ بابكر سر الختم وزير التربية والتوجيه المكلف المعلمين لوقفتهم القوية في سبيل إستقرار العام الدراسي .

وأكد أن الاوضاع تسير كما خطط لها بفضل المعلمين مشيرا إلى إن حكومة الولاية أعطت قضية التعليم أولوية قصوى بتبني جميع المشاريع التربوية.

وأشاد المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر بالجهد الشعبي برعاية المقاومة الشعبية معلناً إلتزامه بحل مشكلة المياه والكهرباء بالمدرسة، وأكد سعيه لإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للولاية .