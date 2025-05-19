الكهرباء تتعهد بتوفير كافة احتياجات الدفاع المدني

استقبل المهندس مستشار عبدالله أحمد محمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان، بمكتبه السبت، الفريق شرطة حقوقي الدكتور عثمان عطا، مدير عام شرطة الدفاع المدني.

وقد رافق مدير عام الدفاع المدني وفد ضم العميد شرطة هشام عوض إبراهيم مدير المكتب التنفيذي، والعميد شرطة فتح العليم محمد علي مدير الدفاع المدني قطاع البترول، والمقدم شرطة إبراهيم محمد محمود مدير الدفاع المدني قطاع الكهرباء، والنقيب شرطة منتصر أحمد حسن مدير مكتب المدير.

وخلال اللقاء، استعرض السيد مدير عام الدفاع المدني الأدوار الهامة والكبيرة التي تضطلع بها قوات الدفاع المدني في إخماد الحرائق، خاصة تلك التي اندلعت في مرافق الكهرباء والنفط التي تتعرض للاستهداف المتكرر من قبل المليشيا المتمردة.

وأشار إلى تضرر العديد من مواقع الكهرباء جراء هجمات الطائرات المسيرة، آخرها ما حدث في أم درمان الأسبوع الماضي.

من جانبه، عبر المهندس عبدالله أحمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان، عن شكره وتقديره العميق لقوات الدفاع المدني على أدوارها البطولية ووقفتها المشرفة في إنقاذ مرافق الكهرباء في أوقات وجيزة وبكفاءة عالية.