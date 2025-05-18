ارتفاع درجات الحرارة..توقعات حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في شمال وشمال أواسط البلاد انخفاض طفيف في بقية الأنحاء شمال، شمال غرب وغرب البلاد: حار جداً نهاراً ودافئ ليلاًشرق، أواسط وجنوب البلاد: حار إلى حار جداً نهاراً ومعتدل ليلاً .

الرياح:

شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة في شمال، أواسط، شمال غرب البلاد وولاية البحر الأحمر

جنوبية غربية خفيفة السرعة في جنوب وجنوب شرق البلاد

توقعات الأمطار:

أمطار خفيفة متوقعة في: جنوب وغرب كردفان، جنوب شرق دارفور، جنوب دارفور

أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم: 47.0°م في أبو حمد، دنقلا، كريمة

أدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد: 24.0°م في وادي حلفا

على ساحل البحر الأحمر: استقرار في درجات الحرارة العظمى والصغرى

طقس صافٍ ومشمس بإذن الله

من أهم معالم الطقس خلال ال 24ساعة المقبلة وفق ما جاء فى نشرة الهيئة اليوم:

مرتفع جوي متمركز في شمال غرب إفريقيا يغطي شمال وشمال غرب البلاد.

منخفض السودان الحراري يغطي معظم أنحاء البلاد.

الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا، ود مدني وجنوب الأبيض، الفاشر والجنينة.

ملخص طقس الأمس:

أعلى درجة حرارة: 46.5°م في كريمة والدويم

أدنى درجة حرارة صباح اليوم: 25.0°م في بورتسودان.

سونا