الجزيرة: قرار بحجز أي مركبة بدون لوحات وإخضاع أي عربة مظللة للتفتيش

قررت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي الولاية خلال طوافها صباح اليوم على الإرتكازات بمداخل ومخارج مدينة مدني حجز أي مركبة بدون لوحات وتسليمها لشرطة المرور وقررت إخضاع أي عربة مظللة للتفتيش والفحص.

ووجهت اللجنة بالإسراع والتدقيق والمرونة في الإجراءات وعدم إعاقة حركة المرور في الإرتكازات .

من جانبه عبر الوالي عن رضائه بأداء القوات في الإرتكازات ووجه بمضاعفة الجهود واحكام التنسيق مناشداً بالتعامل وفقاً للقانون وصون كرامة المواطن وقطع بأن أمن المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولايسمح بالمساس به .

وأوضح المقدم علي عبد الرحيم محمد قائد الإرتكازات أن الإرتكازات تتكون من قوة مشتركة من القوات النظامية .

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