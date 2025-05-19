سياسية
قواتنا تسطر بطولات في العطرون والصالحة وكردفان
التهاني للشعب السوداني بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة.
الحاق الهزيمة بالمليشيا في محور الصحراء منطقة العطرون شمال دارفور والاستيلاء على عتاد حربي كبير.
اقتران المتحركات واستمرار عمليات التمشيط ونظافة جيوب المليشيا في الصالحة بامدرمان.
تقدم في محاور كردفان الخوي والدبيبات والدلنج
وصمود وبسالة في الفاشر وكادوقلي.
دماء الأبطال تسطر امجاد الوطن
د. محمد زكريا فرج الله
أمين الاعلام، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية