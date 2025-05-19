مدير عام قوات الشرطة يتفقد الادارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور ويوجه بتسريع الخطي في عمليات الصيانة والتأهيل

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الادارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور يرافقه الفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية بحضور اللواء شرطة حقوقي / عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة / طارق الريح مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور.

ووجه مدير عام قوات الشرطة بالاسراع في عمليات التأهيل والاعمار للمجمعات الخدمية علي وجه السرعة المطلوبة وتقديم المعاملات المدنية والهجرية لطالبي الخدمة من الجمهور وعد بتوفير جميع المعينات اللازمة لتجهيز المجمعات ومراكز تقديم الخدمة لتقدم خدماتها للجمهور في القريب العاجل مدير الإدارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور قدم لمدير عام قوات الشرطة شرحا وافيا عن اعمال الصيانة واعادة التاهيل في مجمع خدمات الجمهور يامدرمان ومباشرة الوحدات الهندسية لمهامها في صيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجانب حصر الأضرار في الأجهزة والمعدات التقنية وإكمال النواقص تمهيدا لانطلاقة العمل بالمجمع علي وجه السرعة