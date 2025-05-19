تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات صباح اليوم بمقرها بضاحية المقرن بالخرطوم والإدارات التابعة لها يرافقه الفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة حقوقي/ د سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور بحضور اللواء شرطة حقوقي/ الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة/ عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة لخدمات المتقاعدين واللواء شرطة/ مدثر حسب الرسول مدير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية واللواء شرطة/ إبراهيم مصطفي مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والعميد شرطة/ يعقوب بشير عبد المحمود مدير الإدارة العامة للتوجيه والمناشط المكلف والعميد شرطة/ أمير عباس مدني مدير دار الشرطة والعميد شرطة /فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة وإستمع المدير العام لقوات الشرطة لشرح مفصل من رئيس هيئة التوجيه والخدمات عن سير العمل والخطط الخاصة بتطوير الآداء والمشاريع الإنتاجية التي من شأنها تخفيف أعباء المعيشة لقوات الشرطة بما يحقق الرضي الوظيفي و يساهم في آداء مهامهم علي الوجه الأكمل بجانب الإهتمام بشريحة المتقاعدين ورعاية أسر الشهداء وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم كاشفا عن النواقص والإحتياجات للإدارات التابعة للهيئة اللازمة لتسير دولاب العمل الإداري والفني المدير العام لقوات الشرطة وجه بتوفير جميع الإحتياجات والنواقص الخاصة بالهيئة والإدارات التابعة لها مشددا علي أهمية أبتكار مشاريع إنتاجية خاصة بقوات الشرطة تنعكس إيجابا في آداء واجباتهم بالصورة المثلي.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المدير العام لقوات الشرطة أشاد بآداء هيئة التوجيه والخدمات والإدارات التابعة لها في تقديم الخدمات الأساسية لقوات الشرطة والمتقاعدين وأسر الشهداء.

المكتب الصحفي للشرطة