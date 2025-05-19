“مشروع القضارف انظف مدينة” .. ثلاثة مسارات أساسية

عقدت اللجنة الفنية لمشروع القضارف انظف مدينة في السودان الاجتماع الاول للجنة بحضور المدير التنفيذي لبلدية القضارف بالإنابة الاستاذ اسلام فيصل وعدد من الادارات المتخصصة والجهات الرسمية والشعبية وقيادات المجتمع.

وقدم مدير إدارة نظافة بلدية القضارف د. مصعب برير تقرير اداء للربع الأول من العام 2025 وقال ان بلدية القضارف تقود جهود جبارة لتفعيل جهود المجتمع لتحقيق المشروع. وذلك بتحريك المجتمع في الاستعداد لفصل الخريف.

وأشار للمحاور المختلفة التي تدعم المشروع وتحقق أهدافه وذلك عبر عمل ثلاثة مسارات أساسية لتنفيذ الخطة. المسار الاول للجنة المبادرات واستقطاب الموارد والمسار الثاني الإعلام والتوعية وتحريك المجتمع وصناعة المحتوى. والمسار الثالث محور التشغيل وإزالة المخالفات.

من جانبه اكد المدير التنفيذي بالإنابة أهمية عمل اللجنة التي تسعى من خلال خطتها لجعل القضارف انظف مدينة في السودان وأشار إلى أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كافة شرائح المجتمع وان بلدية القضارف ابوابها مفتوحة لكافة المبادرات التي تحقق هذا المشروع.