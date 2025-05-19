وزير التنمية العمرانية والطرق يعلن انطلاقة نفرة “زيرو حفر”

عدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه الأحد الأستاذ صلاح حامد الولي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور والوفد المرافق له مشاكل الطرق في تصريف المياه والحمولة الزائدة وتوقف الصيانة لمدة سنتين.

واعلن استعداد حكومته للإسهام في معالجة مشاكل الطرق بالتنسيق مع وزارة التنمية العمرانية ولفت إلى أهمية الطرق بالولاية في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي بمناطق الإستهلاك.

من جانبه أعلن وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور انطلاقة نفرة (زيرو حفر) في ستة مواقع مختلفة بالبلاد بمشاركة كل القطاعات بالوزارة والشركاء إنفاذا لبرنامج الحكومة للتعافي المبكر.

وناشد شركاء الطريق والشركات العاملة في مجال النقل الإلتزام بالحمولة المناسبة وأعلن أن زيارته للجزيرة تستمر ثلاثة أيام لبحث السبل الكفيلة لمعالجة مشاكل الطرق الداخلية والقومية بتحديد الأولويات مع حكومة الولاية ثم بداية التنفيذ. مشيراً إلى أن خطة وزارته تهدف لإجراء صيانات عاجلة للطرق التي تأثرت بالحرب.

فيما لفت المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض لضرورة معالجة مشاكل الطرق قبل موسم الخريف. مبيناً أن الطرق تأثرت بعدم الصيانات الدورية لأكثر من عامين. مشيراً لتأثر طريق (مدني – المناقل) والطريق الدائري الرابط بين طريق (سنار – مدني – الخرطوم) .

مضيفاً أن الولاية من الولايات ذات الكثافة المرورية والشاحنات الثقيلة وناشد بالتدخل السريع للهيئة العامة للطرق والجسور بعد فقدان هيئة الطرق والجسور بالولاية لمعظم آلياتها وأكد جاهزيتهم لإنفاذ أي مشروع إذا توفرت معينات العمل.