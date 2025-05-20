سنار تتسلم الدفعة الثالثة من السلال الغذائية من مركز الملك سلمان

دشن والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن الدفعة الثالثة من السلال الغذائية ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان (المرحلة الثالثة) المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية عبر منظمة الاغتنام للتنمية البشرية .

وامتدح والي سنار جهود حكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومفوضية العون الإنساني الاتحادية ووقفتهما مع ولاية سنار لتجاوز الظرف الاقتصادي الحرج.

وأشاد الوالي بمنظمة الاغتنام للتنمية البشرية وتدخلاتها لدعم مواطن ولاية سنار خاصة في مجال تأمين الغذاء.

من جانبه قال مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى ان السلال الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان سيتم توزيعها فورا للمحليات المستهدفة.

مشيرا إلى ان هذه المساعدات تأتي في إطار مشروع الأمن الغذائي لمركز الملك سلمان لدعم المتأثرين بولاية سنار لمحليات سنجة – سنار و الدندر.

وأضاف بادي أن المفوضية الاتحادية ظلت توجه الدعم لولاية سنار بصورة دورية تخفيفا لآثار الحرب. كما شكر منظمة الاغتنام للتدخل المستمر دعما للمحليات.

وبشر ممثل منظمة الاغتنام للتنمية البشرية علاءالدين عبدالله بإستمرار التدخلات في كل ولاية سنار لتغطية جزء من حاجة الناس من المساعدات الغذائية.