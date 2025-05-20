“المرحلة المقبلة” .. النيل الازرق تؤكد اهمية العمل المشترك مع مجلس السلام

اكدت الاستاذة قسمة عبدالكريم دلدوم مفوض العون الانساني بالإنابة بإقليم النيل الازرق اهمية العمل المشترك بين المفوضية ومجلس السلام وتحريك الجهود واحكام التنسيق مع المنظمات العاملة في مجال السلام لتمكين مجلس السلام من الاضطلاع بدوره.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها الأحد وفد مجلس السلام برئاسة المانجل الشيخ ادهم ناظر المنطقة الغربية يرافقه الاستاذ علي الغابة الامين العام للمجلس والاستاذ مبارك ابكر عضو المجلس.

وقالت قسمة ان التحديات التي تواجه عملية الاستقرار والتنمية تتطلب تضافر الجهود وتوظيف الفرص والامكانيات المتاحة.

وقدمت قسمة تنويرا شاملا لمجلس السلام حول اوضاع العائدين من دولة جنوب السودان وضرورة دعم العودة الطوعية لنازحي المنطقة الغربية.

من جانبه حيا المانجل الشيخ ادهم رئيس الوفد جهود مفوضية العون الانساني. مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب جهود متواصلة وعمل دؤوب لمجابهة التحديات.

مؤكدا اهمية الاجتماع المشترك مع المنظمات العاملة في مجال السلام بالاقليم للوصول الى رؤى موحدة ومشروعات هادفة تلبي تطلعات انسان النيل الازرق في السلام والتنمية.

الاستاذ علي الغابة الامين العام لمجلس السلام قدم تنويرا حول مخرجات اجتماع مجلس السلام مع المؤسسات الاعلامية والفاعلين في مجال الثقافة والفنون ووصفها بالمخرجات البناءة.

وجدد سعي المجلس لعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات ذات الصلة لمزيد من احكام التنسيق خاصة وان هناك تفاعل وتواصل بين المجلس ومكونات المجتمع.

الاستاذ مبارك ابكر عضو الوفد اكد وقفة مجلس السلام مع مفوضية العون الانساني في اطار العمل المشترك وتوحيد الجهود من اجل ترسيخ دعائم السلام والتنمية.