وزير التربية يطمئن على الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لعام 2024

أكد وزير التربية والتعليم، دكتور التهامي الزين حجر، أن انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة يمثل تحديًا كبيرًا ومعركة خاضتها الوزارة بنجاح، معتبرا أن إقامتها في ظل الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة على الدولة يعد إنجازا ورسالة قوية تعكس صمود مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الأحد لمركز إدارة امتحانات السودان بمدينة عطبرة، برفقة وكيل الوزارة المكلف، دكتور أحمد خليفة عمر.

وأوضح الوزير أن إدارة الامتحانات تحملت المسؤولية وقبلت التحدي في ظل ظروف بالغة التعقيد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاز الامتحانات، ومعربًا عن أمله في أن تشكل هذه التجربة دافعا قويا لإنجاح امتحانات 2024 المؤجلة.

واطلع خلال الاجتماع مع الإدارة العامة للامتحانات على الترتيبات والاستعدادات الجارية لانعقاد الامتحانات في موعدها.

من جانبه أكد دكتور معتصم الشيخ، مدير إدارة امتحانات السودان، جاهزية الإدارة لانعقاد الامتحانات في التاسع والعشرين من يونيو المقبل، مبينًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وتوقع زيادة كبيرة في عدد الطلاب المتقدمين للامتحان، لافتا إلى أن عملية التسجيل ما تزال مستمرة.

وكشف الشيخ عن بدء الترتيبات لاستخراج شهادات الثانوية العامة للدفعة 2023، موضحا أنه تم الاتفاق مع شركة مطابع العملة لطباعة الشهادات.

كما تمت مخاطبة مراكز الولايات لتجهيز الكشوفات مرفقة بالرقم الوطني للطالب والمؤهل (شهادة أو إفادة الصف الثامن)، بشرط أن يكون الطالب قد جلس لامتحان الأساس في عام 2020 أو قبله.

وأشار إلى أن تقديم طلبات استخراج الشهادات سيتم من مناطق تواجد الطلاب، على أن تُرسل إليهم الشهادات بعد استخراجها.

وفي ذات السياق، أوضح الأستاذ خالد علي، مدير إدارة الامتحانات، أن الإدارة تجنبت هذا العام اللجوء إلى أرقام الطوارئ، مناشدًا إدارات التعليم في الولايات بالإسراع في تسجيل الطلاب وإرسال الكشوفات في الوقت المناسب، ليتسنى استخراج أرقام الجلوس قبل وقت كافٍ.