والي الشمالية يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآثار من التعديات

وجّه والي الولاية الشمالية، اللواء ركن عبد الرحمن عبد الحميد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآثار من التعديات، خاصة تلك الناتجة عن أعمال التعدين والسرقات.

جاء ذلك خلال لقائه الأحد بالأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والآثار بالولاية، الصادق عوض، حيث أكد الوالي على ضرورة إدراج السياحة ضمن برامج التوأمة مع جمهورية مصر العربية، بما يعزز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.

وأوضح الصادق عوض، في تصريح لـ(سونا)، أن الوالي شدد أيضاً على أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص في المجال السياحي لتحقيق العائد الاقتصادي المرجو، مؤكداً حرص الحكومة على إشراك المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية.