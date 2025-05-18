القوة المشتركة تعلن تحرير منطقة العطرون من قبضة مليشيا الدعم السريع

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، عن تحرير منطقة “العطرون” الإستراتيجية في صحراء شمال دارفور من قبضة مليشيا الدعم السريع ، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وعبرت عن فخرها وإعزازها بالتحرير الذي تحقق واشارت ان هذا الإنجاز العظيم ، قد جاء نتيجة لعملية عسكرية ودقيقة نفذتها القوات المشتركة بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية.

وقالت القوة المشتركة في بيانها الصادر باسم الناطق الرسمي للقوة المشتركة العقيد أحمد حسين مصطفى ، ان تحرير العطرون يمثل خطوة حاسمة في سبيل إستعادة الأمن والإستقرار في إقليم دارفور، ويعكس مدى إلتزامها الراسخ بحماية المدنيين وتأمين الأراضي السودانية بجانب تمكينها لمتابعة إي تحركات في الحدود الغربية للبلاد عن كثب مؤكدة مواصلة جهودها لدحر المليشيات ، وإعادة الأمان إلى كافة ربوع الإقليم حتى ينعم الشعب السوداني بالسلام والكرامة.