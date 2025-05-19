منظمات جزائرية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب السوداني

نظمت جمعيات ومنظمات مجتمع مدني جزائرية، امس، وقفة تضامنية مع الشعب السوداني، بقيادة “المنظمة الوطنية للمجتمع المدني والتحالف من أجل المستقبل”، وبالتنسيق مع سفارة السودان في الجزائر. وجاءت هذه المبادرة تعبيرًا عن عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين الجزائري والسوداني.

وشارك في الوقفة ممثلون عن مختلف الكيانات الجزائرية، متوشحين بأعلام البلدين، إلى جانب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لولاية الشلف، وعدد من الإعلاميين والحقوقيين، وممثلين عن قطاعات المرأة والشباب.

و ألقى السيد عدي عبد الرؤوف، رئيس المنظمة الوطنية للمجتمع المدني والتحالف من أجل المستقبل، بيانًا أكد فيه على التضامن الثابت والمطلق مع السودان، قيادةً وشعبا، في وجه الاعتداءات الممنهجة والتحديات التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

ودعا عبد الرؤوف إلى احترام إرادة الشعب السوداني، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي السلبي، مؤكداً استعداد منظمته للمشاركة في أي مبادرات إنسانية أو مدنية تخفف من معاناة الشعب السوداني.

من جهتها، عبرت سفيرة السودان لدى الجزائر، السيدة نادية محمد خير عثمان، عن بالغ شكرها وامتنانها لهذه المبادرة الكريمة، مشيدةً بصدق المشاعر التضامنية التي تعكس عمق الروابط التاريخية والوجدانية بين الشعبين.

وأشارت إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة، بدعم من قوى إقليمية، والتي تستهدف مقدرات البلاد والبنى التحتية، وحتى الذاكرة الثقافية السودانية.

وأكدت السفيرة وقوف الشعب السوداني بكل قوة خلف قواته المسلحة في معركتها الدستورية لحماية السيادة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار، مشيرة إلى الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على مختلف الجبهات.

كما شهدت الوقفة مداخلات لعدد من الشخصيات والقيادات المدنية الجزائرية، من بينهم الوزير الأسبق بشير مصطفى، رئيس “المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد”، الذي تحدث عن الاستهداف التاريخي للسودان نظرًا لموقعه الاستراتيجي وثرواته الطبيعية.

وتوالت الكلمات من: السيد نور الدين بن زعيم، رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطن وحقوق الإنسان، ممثل المنظمة الوطنية بولاية ميلة، السيدة إحلام منصوري، ممثلة وزارة التضامن والأسرة، التي عبرت عن تضامنها مع المرأة السودانية، دكتور عبد الله طمين، رئيس مبادرة الوحدة الوطنية الجزائرية، السيدة جميلة شطيطح، رئيسة مؤسسة سفراء السلام والديمقراطية التشاركية، حيث أجمع المتحدثون على دعمهم الكامل للسودان وشعبه.

واختُتمت الفعالية بتكريم السفيرة نادية محمد خير عثمان من قبل رئيس المنظمة، تقديراً لدورها في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأعربت السفيرة عن امنياتها أن يعود الأمن والاستقرار والنماء إلى السودان في أقرب وقت .