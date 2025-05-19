بدء عمليات إزالة السكن العشوائي بمنطقة الخيرات بمحلية شرق النيل وحدة سوبا شرق الإدارية

بدأت أمس عمليات إزالة السكن العشوائي بمنطقة الخيرات بمحلية شرق النيل وحدة سوبا شرق الإدارية وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب .

وذلك من خلال التنسيق الذي تم بين جهاز حماية الأراضي ومحلية سوبا شرق.

وكشف مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بالولاية عبد العزيز عبد الله أن الإزالة تأتي تنفيذا لتوجيهات حكومة ولاية الخرطوم بتنفيذ القوانين تجاه التعديات العشوائية بكافة أشكالها خاصة السكن العشوائي الذي أصبح من أكبر المهددات الأمنية بالولاية وتحول لاوكار لتخزين المسروقات.

وتوضح الصور المرفقة للخبر العثور على كمية من المنهوبات داخل العشوائيات أثناء الإزالة مؤكدا أن الإزالة ستتواصل لتشمل كل العشوائيات بالولاية.

سونا