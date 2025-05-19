سلمى عبد الجبار المبارك تعود للواجهة من جديد .. البرهان يعين كامل إدريس رئيسا للوزراء وإمرأتين بمجلس السيادة

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مرسوما دستوريا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيسا لمجلس الوزراء.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم الاثنين، أن عبد الفتاح البرهان قد وجّه مجلس الوزراء والجهات المختصة في الدولة، بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان مرسوما بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء في مجلس السيادة السوداني.

ويشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.

كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

وكالة سبوتنيك