والي الخرطوم يبحث مع بنك النيل مساهمة البنك في الإعمار وتمويل المشروعات الحيوية وتطوير الخدمات المصرفية

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاثنين، وفد بنك النيل برئاسة الدكتور الفاتح حسين رئيس مجلس الإدارة، بحضور الأستاذ الطيب سعد الدين، مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، ومدير بنك النيل فرع كرري الأستاذ حافظ محمد الحسن.

وتناول الإجتماع الدور المنتظر للبنك في المساهمة في إعمار الولاية والتعافي خلال الفترة المقبلة، والتي من ضمنها برامج المسؤولية المجتمعية، وإعادة تأهيل المرافق الحكوميه إضافة لإقامة مشروعات استثمارية وفق خطط الولاية.

كما أشار السيد والي ولاية الخرطوم إلى أن بنك النيل من أوائل البنوك التي إستأنفت نشاطها بالولاية، وساهم مساهمة فاعلة في إسناد الدولة والمواطن في ظل الحرب، وقال الوالي بأن هناك تحديات تتطلب المشاركة الواسعة من كل القطاعات خاصة البنوك في مجالي الخدمات والإعمار والتي بدأت فيها حكومة الولاية خاصة الخدمات الأساسية لا سيما خدمات الكهرباء، والتي أثرت كثيراً في خدمات المواطن مما خلف العديد من المشكلات . مشيرا لعودة عدد من وزارات الحكومة الإتحادية لإعمار مقارها و عودتها للخرطوم .

كما أشار لمساهمة بعض المؤسسات و الشركات في تبني إنارة الشوارع الرئيسية بالمدن و دعا الوالي البنك لتبني أحد هذه المشروعات . من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بنك النيل، الدكتور الفاتح حسين جاهزية البنك لاساهمه في العودة الطوعية ومشروعات المياه إضافة لمشروعات التمويل الأصغر والطاقة الشمسية وتبني إنارة أحد شوارع العاصمة، وغيرها من المشروعات مشيرا لأهم الإنجازات التي تتمثل في تمويل المواسم الزراعية بمبلغ 180 مليار جنيه، ومشروع الطاقة الشمسية وتغيير العملة و الخدمات والتمويل عبر البنوك والتحصيل الإلكتروني إضافة لفتح 84 ألف حساب للمرتبات، كما تم تنشيط عدد 34 الف حساب للعاملين بالولاية. إضافة لإدخال خدمات تطبيق ساهل الذي وصل عدد مشتركيه 120 الف. مشيرا إلى أن التطبيق يشهد يوميا إضافات جديدة تقدم خدمات متكاملة للمواطنين.