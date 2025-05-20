هذه هي شروط التقديم للكلية الحربية السودانية

القيادة العامة للقوات المسلحة رئاسة الأركان الكلية الحربية السودانية إعلان التقديم للدفعة (٧٠) كلية حربية

١- يعلن السيد مدير فرع شئون الضباط بالقوات المسلحة عن فتح باب التقديم لقبول طلبة حربيين للإلتحاق بالكلية الحربية – كلية الدراسات البحرية – كلية علوم الطيران – كلية الدفاع الجوي – للطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية لأحد الأعوام ٢٠٢١م ، ٢٠٢٢م ، ٢٠٢٣م أو مايعادلها. ٢- يتم إستلام إستمارات التقديم من قيادة منطقة وادي سيدنا العسكرية ومن الوحدات العسكرية في المدن الآتية: أ. بورتسودان- القضارف – مدني- دنقلا – عطبرة – الأبيض- كوستي- الدمازين- كسلا -سنجة – شندي – مروي-سنكات – خشم القربة – أبوجبيهة – سنار.. ب. الولايات التي لا تصلها الأرانيك سيتم توفيرها بقيادات الفرق العسكرية . ٣- للإطلاع علي شروط القبول يمكن متابعة صحيفة القوات المسلحة أو صفحات القوات المسلحة الرسمية بوسائط التواصل وصحيفة كرري أو مراجعة فرع شؤون الضباط. ٤- بداية المعاينات ستكون بمباني جامعة كرري بمنطقة وادي سيدنا العسكرية وعلى الطلاب المتقدمين متابعة صحيفة القوات المسلحة وصفحات القوات المسلحة الرسمية بوسائط التواصل والتي سوف ينشر بها أسماء الطلبة المستوفين للمعاينات أيام الاحد – الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

٥- التخصصات كما يلي:

أ. الكلية الحربية دبلوم علوم عسكرية أدبي نظام سنتين :

الحصول علي الشهادة السودانية المساق أدبي أو ما يعادلها مع النجاح في اللغة العربية – التربية الإسلامية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات الأساسية وأي ثلاثة مواد من المواد المؤهلة للقبول بنسبة نجاح ٧٠٪ كحد أدني.

ب. الكلية الحربية دبلوم علوم عسكرية علمي نظام سنتين :

الحصول علي الشهادة السودانية المساق العلمي مع النجاح في اللغة العربية – التربية الإسلامية – اللغة الإنجليزية -الرياضيات التخصصية واي ثلاثة مواد من بين الكيمياء-الفيزياء – الأحياء – العلوم الهندسية – علوم الحاسوب بنسبة نجاح ٦٥٪ كحد أدنى .

ج. كلية الدفاع الجوي دبلوم علوم عسكرية دفاع جوي نظام سنتين :

الحصول علي الشهادة السودانية المساق العلمي مع النجاح في اللغة العربية – التربية الإسلامية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات االتخصصية واي ثلاثة مواد من بين الكيمياء – الفيزياء – الأحياء – العلوم الهندسية – علوم الحاسوب بنسبة نجاح ٦٥٪ كحد أدني.

د. كلية الدراسات البحرية كالوريوس علوم عسكرية نظام (٤) سنوات :

الحصول علي الشهادة السودانية المساق العلمي أو ما يعادلها مع النجاح في السبع مواد المؤهلة للقبول وهي اللغة العربية ، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية،الرياضيات التخصصية ،الكيمياء، الفيزياء، وأي مواد من بين العلوم الهندسية علوم الحاسوب ، الأحياء بنسبة نجاح ٧٠٪ كحد ادني. ه. كلية علوم الطيران دبلوم العلوم العسكرية نظام سنتين : الحصول علي الشهادة السودانية المساق العلمي مع النجاح في اللغة العربية – التربية الإسلامية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات التخصصية، وأي ثلاثة مواد من بين الكيمياء الأحياء ، الفيزياء، العلوم الهندسية ، علوم الحاسوب بنسبة نجاح ٧٠٪ كحد أدني.

٦- الشروط العامة للقبول وهي كالآتي :

أ. أن يكون سودانيا بالميلاد ومن أصول سودانية بالميلاد. ب. أن لا يقل الطول عن (١٦٨ سم). ج. لا يقل العمر عن (١٨) سنة ولا يزيد عن (٢١) سنة. د. أن يكون غير متزوج ولا يحق له الزواج طيلة فترة دراسته. ه- الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من الخارج يجب أن تكون شهاداتهم موثقة ومعادلة بواسطة التعليم العالي. و. أن يكون حسن الأخلاق ولم يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جرائم الإخلال بالأمن والسلامة ولم يسبق أن فصل من المدرسة تأديبا لسوء السلوك. ز. أن يكون لائقا طبيا وبدنيا للعمل بالقوات المسلحة و أن يجتاز الإختبارات والمعاينات المقررة لإختبار الصلاحية للعمل بالقوات المسلحة. ط. المتقدمين من ضباط الصف يجب أن لا يزيد العمر عن (٢٥) عاما.

٧. المستندات المطلوبة للتقديم كالآتي: أ. صورة من الشهادة السودانية للعام الذي امتحن فيه المتقدم (٢٠٢١م أو ٢٠٢٢م أو ٢٠٢٣م). ب. شهادة الميلاد أو شهادة تقدير العمر “التسنين” أو المستخرج الرسمي من سجل المواليد يجب ان يكون قد مضى علي إستخراجها فترة لاتقل عن ثلاثة سنوات .

ج. شهادة الرقم الوطني وأن يكون تاريخ الميلاد في الرقم الوطني مطابقا للتاريخ بشهادة الميلاد .

د. ترفق عدد (٢) صورة حديثة بحجم البوستال .

ه. المتقدمين من أبناء العسكريين بالقوات المسلحة يجب أن ترفق شهادة من فرع شؤون الضباط لأبناء الضباط أو شؤون الرتب الأخرى لأبناء الصف والجنود أو من الإدارة العامة لشؤون المعاشيين لأبناء الضباط والصف والجنود بالمعاش تثبت عمل الوالد أو الوالدة أو الطالب نفسه بالقوات المسلحة سواءا بالخدمة أو المعاش .

إعلام القوات المسلحة السودانية