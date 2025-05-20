مدير عام قوات الشرطة يتفقد دائرة الطواريء والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة دائرة الطواريء والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم يرافقه الفريق شرطة/ عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة/ احمد علي محمد إدريس رئيس هيئة الإمداد واللواء شرطة حقوقي /سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية والعميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة بحضور الفريق شرطة حقوقي /امير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة/ احمد علي عبد الحفيظ مدير دائرة الطواريء والعمليات والعميد شرطة /وهيب علي غالب مدير إدارة العمليات ومن خلال الزيارة كشف مدير عام قوات الشرطة عن خطط محكمة لاحكام السيطرة الأمنية علي ولاية الخرطوم بمشاركة قوات الاحتياطي المركزي ، وقوات الشرطة الأمنية القوات الخاصة، وإدارة الطواريء والعمليات ، وشرطة ولاية الخرطوم بالإضافة لتأمين المواقع الاستراتجية وتحقيق أهداف العملية الأمنية واستراد منهوبات المواطنين وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مؤكدا ان عودة الشرطة لمباشرة مهامها الاساسية يعتبر موشرا كبير وعاملا مشتركا في تطبيع جهود الحياة المدنية وعودة المواطنين الي ديارهم تحت حماية قوات الشرطة مضيفا أن دائرة الطواريء والعمليات من الادارات الهامة لشرطة ولاية الخرطوم والتي نعول عليها كثيرا في تحقيق الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم موجها بتوفير جميع المتطلبات والتجهيزات الفنية لقوات العمليات حتي تضطلع بمهامها في إسناد العملية الأمنية بولاية الخرطوم مشيد بجهودهم الملموسة في معركة الكرامة الوطنية وقتالهم جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والاجهزة النظامية المساندة لها دفاعا عن الأرض والعرض وذودا عن حياض الوطن.

مقدمين في سبيل ذلك ارتالا من الشهداء والجرحي موصيا القوات للتحلي باليقظة والمثابرة والأداء الجيد والاهتمام بالمظهر الذي يعكس الوجه المشرق والرسالي لقوات الشرطة من جانبه مدير شرطة ولاية الخرطوم أعرب عن شكره وامتنانه لزيارة مدير عام وتوفيره لجميع متطلبات ومعينات العمل لشرطة ولاية الخرطوم والتي تكفل لها تأدية مهامها الأمنية والجنائية علي الوجه الاكمل مؤكدا ان الشرطة تعرضت لتدمير ممنهج في إدارتها ووحداتها المختلفة والياتها من قبل المليشيا المتمردة الا انه عاد وقال رغم ذلك استعادت الشرطة توازنها وباشرت مهامها الأمنية والجنائية والتامينية رغم هذه النحديات علي الوجه الاكمل مؤكدا ان دائرة العمليات والطؤاري من الادارات الهامة لشرطة ولاية الخرطوم ويقع علي عاتقها أحكام السيطرة الأمنية علي ولاية الخرطوم وعمليات الأمن الداخلي بمشاركة قوات الاحتياطي المركزي والشرطة الأمنية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة إن مدير عام قوات الشرطة طاف علي أقسام ووحدات دائرة العمليات والطوارئ وتفقد القوات ووقف علي جاهزيتها لتحديات المرحلة القادمة موجها الفرق الهندسية بالاسراع في الانتهاء من عمليات الصيانة واعادة التاهيل بالمقر .

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