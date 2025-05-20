مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت يرافق قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستلام مباني السفارة ومنزل السفير

وفقا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة وأشراف اللواء شرطة /الطاهر عبد الحفيظ رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة رافق اللواء شرطة/قاسم أمين كاكتلا مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت رافق قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية السفير محمد رضا كندي لاستلام مقر السفارة بمقرن النيلين بالخرطوم بجانب إستلام منزل السفير بضاحية كافوري احد ارقي أحياء ولاية الخرطوم.

وقال اللواء شرطة قاسم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن قنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إستلم من إدارته مقر السفارة و تفقد مرافق المبني ووقف علي حجم الأضرار والتلف الذي تعرض له مبني السفارة من قبل المليشيا الإرهابية المتمردة والتي خالفت كافة الاعراف والقوانيين الدولية في حماية المقرات الدبلوماسية بصورة متعمدة وومنهحة وأضاف مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت أن إدارة تأمين البعثات الدبلوماسية عقب تحرير الخرطوم من قبضة المليشيا الإرهابية تمكنت من إستلام كافة مقرات ومباني البعثات الدبلوماسية والسفارات وأماكن إقامة السفراء والدبلوماسيين ونشر قوات متخصصة لحمايتها وتأمينها توطئة لتسليمها لممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد

وأكد اللواء قاسم إستعداد ومقدرة قواته علي توفير الحماية لكافة البعثات الدبلوماسية بالبلاد .

المكتب الصحفي للشرطة