والي الشمالية يوجه بتوفير احتياجات العمل البيطري لسلامة خراف الأضاحي

وجه والي الشمالية لواء ركن م عبد الرحمن عبد الحميد بتقديم الدعم لقطاع الثروة الحيوانية بالولاية وتطبيق جميع الحزم التقنية التي ترفع الإنتاج والانتاجية، كما وجه بتوفير احتياجات العمل البيطري من أجل صحة وسلامة خراف الأضاحي.

وأطلع والي الشمالية لدى لقائه الاثنين الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية بالولاية د. الطيب حبيب الله، على أنشطة المجلس المختلفة وخطته الخمسية والسنوية مؤكدا الاهتمام بتقديم الدعم الفني للمجلس حتى يؤدي دوره نحو المجتمع بشكل كامل.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية د. الطيب حبيب الله في تصريح لسونا أن والي الشمالية شدد على على أهمية استمرار مساهمات في قطاع الثروة الحيوانية المنظمات فيما يخص توزيع الماعز الحلوب لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الأمن الغذائي للولاية، وأشار إلى ضرورة الانفتاح نحو القطاع الخاص لتحقيق وفرة في الإنتاج والإنتاجية وتقديم جميع التسهيلات اللازمة بالاستفادة من الميزات المختلفة بالولاية .