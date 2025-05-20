المجلس الأعلى للحج والعمرة يكمل إجراءات صحية لحجاج السودان من جمهورية مصر العربية

حيث أقيم، الاثنين، برنامج الإجراءات الصحية وتطعيم حجاج السودان بجمهورية مصر العربية بالتنسيق بين المجلس الأعلى للحج والعمرة وشعبة وكالات السفر والسياحة ووزارة الصحة الاتحادية ، وتم تطعيم كافة الحجاج والحاجات بالأمصال المطلوبة وتسليم الكرت الصحي .

من جانبه أشار الأستاذ ابو القاسم رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة بأن هذا العمل هو جزء من مجهود كبير واعتبر ان التنسيق بينهم وبين المجلس الأعلى للحج والعمرة يعتبر ممتازا للغاية في كل ما يتعلق بشؤون الحجاج لتسهيل وتيسير إجراءاتهم.