وزارة الثقافة والاعلام واليونسكو يتفقان على مشروعات لصون التراث الثقافي بالسودان

التقى وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر بمكتبه، الاثنين، مدير مكتب اليونسكو في السودان جونير جوريش ، بحضور وكيل الاعلام الاستاذه سمية الهادي ووكيل الثقافة د.جرهام عبد القادر ، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارة واليونسكو، خاصة في مجالات صون التراث الثقافي .

واشاد السيد جونير جوريش فى تصريحات عقب اللقاء بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة والاعلام ، مشيدا بما قامت به الوزارة فيما يلي حماية الارث الثقافي في السودان ، مؤكدا العمل على تعزيز الشراكة مع وزارة الثقافة والاعلام .

واكد جونير التزام اليونسكو بمواصلة دعمها للمشروعات الثقافية في السودان، واضاف ان العلاقة التي تجمع اليونسكو ووزارة الثقافة والاعلام هي علاقة متميزة ذات امد طويل.

مبديا استعداد منظمة اليونسكو للتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام في جميع مجالات التعاون الثقافي من خلال مجموعات العمل المشتركة .