ولاية الخرطوم تبدأ الإعداد لفصل الخريف بتحديد المطلوبات اللوجستية

بدأت ولاية الخرطوم الاعداد لفصل الخريف من خلال اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان .

وقدم الوالي تنويرا للاجتماع تطرق من خلاله الى التنبوءات بهطول أمطار غزيرة مع ارتفاع متوقع لمنسوبي النيل وقال إن الاعداد هذا العام سيكون مختلف من الأعوام السابقة حيث يشمل محليات الولاية السبعة.

فيما قدم المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه المهندس مختار عمر صابر خطة الخريف، موضحا أن أكبر التحديات التي تواجه الخريف هي النهب الواسع الذي طال الآليات والمعدات مما يتطلب حشد جهود كل الأطراف .

واوضح إن الخطة تتضمن تطهير منظومة الصرف السطحي التي تضم 3 ألاف كلم من المصارف بجانب منظومة الحماية من السيول والفيضانات ومنظومة الصرف الميكانيكي بجانب الآليات والعمالة.