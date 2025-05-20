“الرياضيات والانجليزي والعلوم والتاريخ” .. تدريب 400 معلمة ومعلمة في المرحلة المتوسطة بالقضارف

أشار الاستاذ علم الدين يحي فرح مدير الادارة العامة للتدريب وبناء القدرات بوزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف، اشار الى ضرورة واهمية التدريب باعتباره احد الركائز الاساسية للتنمية البشرية .

جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التدريبية التي نظمها المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع المركز القومي للتدريب وبالتنسيق مع الوزارة، الاثنين، بكلية تنمية المجتمع وذلك لتدريب عدد 400 معلم ومعلمة بالمرحلة المتوسطة بمحليات الولاية المختلفة حيث تم تقسيم العدد إلى مجموعتين لمدة اربعة ايام في مادة الرياضيات والانجليزي والعلوم والتاريخ .