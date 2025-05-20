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“الرياضيات والانجليزي والعلوم والتاريخ” .. تدريب 400 معلمة ومعلمة في المرحلة المتوسطة بالقضارف
أشار الاستاذ علم الدين يحي فرح مدير الادارة العامة للتدريب وبناء القدرات بوزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف، اشار الى ضرورة واهمية التدريب باعتباره احد الركائز الاساسية للتنمية البشرية .
جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التدريبية التي نظمها المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع المركز القومي للتدريب وبالتنسيق مع الوزارة، الاثنين، بكلية تنمية المجتمع وذلك لتدريب عدد 400 معلم ومعلمة بالمرحلة المتوسطة بمحليات الولاية المختلفة حيث تم تقسيم العدد إلى مجموعتين لمدة اربعة ايام في مادة الرياضيات والانجليزي والعلوم والتاريخ .
واضاف فرح ان الدورات سوف تكون لها ما بعدها في المدارس، مبينا ان ادراته اعلنت ان هذا العام عام للتدريب وذلك من خلال وضع خطة طموحة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والوطنية بجانب وزارة المالية بالولاية.
سونا