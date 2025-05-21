سياسية
دنقلا.. دعم جهود تهيئة البيئة السكنية لطلاب التعليم العالي
التقى والي الشمالية اللواء ركن م عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم، الاثنين، امين صندوق رعاية الطلاب بالولاية عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب، بحضور مدير جامعة دنقلا بروفسير وليد مصطفى .
واستمع والي الولاية الى تقرير حول أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتضمن التقرير الجهود التي بذلت لسد الفجوة السكنية ل ٣٥٠٠ طالب وطالبة، واوضح امين صندوق رعاية الطلاب بالولاية عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب في تصريح لسونا أن افتتاح مدينة الكرامة بكريمة وداخلية نبتة في مروي بجانب افتتاح داخليتين في محليتي الدبة والبرقيق ، ساهم في تقليص هذه الفجوة إلى اكثر من خمسين بالمائة، وابان انه اطلع والي الولاية على الإنشاءات الجديدة التي ينوي الصندوق استكمالها لمعالجة مشكلة سكن طلاب التعليم العالي .
وأضاف ان الوالي وجه بمواصلة الجهود في تهيئة البيئة السكنية للطلاب، مؤكدا دعمه ومساندته لهذه الجهود.
سونا