دنقلا.. دعم جهود تهيئة البيئة السكنية لطلاب التعليم العالي

واستمع والي الولاية الى تقرير حول أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتضمن التقرير الجهود التي بذلت لسد الفجوة السكنية ل ٣٥٠٠ طالب وطالبة، واوضح امين صندوق رعاية الطلاب بالولاية عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب في تصريح لسونا أن افتتاح مدينة الكرامة بكريمة وداخلية نبتة في مروي بجانب افتتاح داخليتين في محليتي الدبة والبرقيق ، ساهم في تقليص هذه الفجوة إلى اكثر من خمسين بالمائة، وابان انه اطلع والي الولاية على الإنشاءات الجديدة التي ينوي الصندوق استكمالها لمعالجة مشكلة سكن طلاب التعليم العالي .