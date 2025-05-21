سلطان بروناي يتسلّم أوراق اعتماد السفير حسن عبد السلام سفيراً للسودان لدى بروناي دار السلام

تسلّم صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه معزّ الدين والدولة، سلطان بروناي دار السلام، أوراق اعتماد سعادة السفير حسن عبد السلام عمر، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا لجمهورية السودان لدى مملكة بروناي دار السلام، والمقيم في كوالالمبور.

وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل سعادة السفير تحيات سيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إلى صاحب الجلالة، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولبروناي دار السلام وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.