اليونسكو تستقطب اكثر من 250 مليون دولار لصالح التعليم بالسودان

كشفت وزارة التربية والتعليم عن استقطاب منظمة اليونسكو لاكثر من 250 مليون دولار لصالح التعليم بالسودان وذلك في اطار تبنيها لعمل تسويقي لاستقطاب دعم من المنظمات الدولية وشركاء التعليم لدعم الخطة الانتقالية للتعليم التي اعتمدها وزارة التربية والتعليم كخارطة طريق لاعمار وتطوير التعليم .

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم د. احمد خليفة عمر ان منظمة اليونسكو بجانب استقطاب هذا الدعم تعمل للترتيب لعقد مؤتمر دولي للشركاء بباريس في السادس والعشرين من مايو الجاري لحشد الدعم للخطة .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بالدامر ورشة اعداد الخطط التنفيذية للخطة الانتقالية للتعليم والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو تحت شعار التّعليم لا ينتظر بمشاركة مديري التّخطيط والإحصاء بالولايات، والإدارات العامة بالوزارة والوحدات التّابعة .

واوضح خليفة ان هذه الورشة تكتسب أهميّتها كونها تناقش خطّة طموحة اشتركت فيها كل ولايات السّودان وتمّت مناقشتها على عدّة مستويات،وتم عرضها في الملتقى التّنسيقي لوزراء التّربية والتّعليم بالولايات كما أنها تعتبر ملتقى مصغّر لمناقشة اللّمسات النّهائيّة لإعداد الخطط التّنفيذيّة التي تُعبّر عنها وزارات التّربية والتّعليم الولائيّة.

وأضاف أن الخطّة بعد عرضها على الخبير الدّولي سيتم توزيعها على مجموعة التّعليم المحليّة التي تعتبر شريك أصيل في إعداد الخطّة الانتقاليّة تحت مظلّة اليونسكو، وحيّا في هذا الصّدد دكتور أيمن بدري ، مدير مكتب اليونسكو بالسّودان لمتابعته الدقيقة للخطّة حتى رأت النّور إلى جانب متابعته لالتزامات المنظّمات في مجموعة التّعليم المحليّة كاشفا عن مقترح آخر لعقد مؤتمر إقليمي في منطقة الشّرق الأوسط لتمويل الخطّة التي من المنتظر أن يبدأ تنفيذها مطلع يوليو المقبل.

وأشار دكتور أحمد خليفة إلى أنّ هذه الخطّة الانتقالية ستهتم في مرحلتها بأربع قضايا أساسيّة تتمثّل في تدريب المعلّمين، وبناء القدرات للأطر التّربويّة، والبيئة المدرسيّة، وانتظام الدّراسة تحت كل الظّروف.

ودعا وزارات التّربية والتّعليم بالولايات وإدارات التّخطيط لإبراز مادمّرته الحرب وتحديد كيفية معالجة وإعادة تأهيل البيئة المدرسيّة، والعمل على استمرار الدراسة وذلك لنعكس للعالم مدى صلابة وقوّة إرادة الشّعب السوداني وعزيمته في استمرار الحياة.

وشدّد على أهمية إبلاغ كل الولايات ومتخذي القرار بأهميّة هذه الورشة وأهمية الخطّة الانتقاليّة للتّعليم مع العمل على إحكام عمليّات التّنسيق والمتابعة والتّقييم والمنافسة بين المحليّات في كل ولاية لتنفيذ هذه الخطة.

ونوه الخليفة لحاجتهم لمناصرة الإعلام ودوره لعكس الدّمار الذي لحق بالمؤسسات التّعليميّة على أيدى مليشيا الدّعم السّريع.

وحيا الوكيل ولاية نهر النّيل وقال إنّها كانت مُلهِمة لكل الولايات في بداية العام الدّراسي.

من جانبه رحّب الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، وزير التّربية والتّعليم المُكَلّف بولاية نهر النّيل بالحضور

وقال إنّ ولاية نهر النّيل هي الولاية الأولى التي انطلق بها التّعليم تحت شعار( التّعليم لاينتظر) وهي كانت بمثابة الدّاعم لسير التّعليم بكل الولايات مشيراً لانتظام التّعليم بالولاية وإكمال الولاية لأعوامها الدّراسيّة وتنتظر فقط انطلاقة امتحانات الشّهادتين الابتدائيّة، والمتوسّطة ،وهي تعمل بالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم الاتحاديّة فيما يخص الشّهادة الثّانوية٢٠٢٤م في التّاسع والعشرين من يونيو المقبل.

وأعرب عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على إعادة التّعليم لمساره الصّحيح ومعالجة كل الإشكالات التي حدثت بسبب الحرب، مع الوضع في الاعتبار التّدنّي الواضح في التّعليم الفنّي بالعمل على ازدياد نسبة القبول وارتفاع نسبة النّجاح فيه.

وخاطب الجلسة (أون لاين) مدير مكتب اليونسكو بالسّودان دكتور أيمن بدري، مؤكدا حرص المنظّمة على الاستمرار في مساندة وزارة التّربية والتّعليم في ما رأته من أولويات، واستقطاب الدّعم المالي لتنفيذ هذه الخطّة.

وكشف عن عزم المنظّمة لإقامة لقاء تنويري عن السّودان وسيكون النّصيب الأكبر فيه للتّعليم، هذا إلى جانب عمل صندوق لدعم التّعليم في السّودان وذلك دعماً للمجهودات الكبيرة التي قامت بها الوزارة الاتحادية برئاسة وكيل الوزارة دكتور أحمد خليفة وإدارة التّخطيط وكل الإدارات العاملة بالوزارة.