سياسية
العدل والمساواة ترحب بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء الانتقالي
تُرحب حركة العدل والمساواة السودانية بتعيين الدكتور كامل إدريس الطيب رئيسًا لمجلس الوزراء الانتقالي، وتُثمن هذه الخطوة المهمة التي تُنهي فراغًا تنفيذياً استمر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، كان له أثر بالغ في تفاقم التحديات المتعلقة بالخدمات العامة و الأوضاع الإنسانية و مواجهة آثار الحرب والتعامل مع المجتمع الدولي بفعالية.
إن تعيين رئيس وزراء مدني يُعد خطوة جوهرية نحو استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وهو أحد الأهداف المركزية التي ناضلت من أجلها الحركة، وتؤكد التزامها الكامل بدعم جهود تحقيق السلام، والاستقرار، والانتقال الديمقراطي.
معتصم أحمد صالح
أمين الشؤون السياسية
حركة العدل والمساواة السودانية