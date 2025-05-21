الاتحادي الديمقراطي الأصل يدعو لتشكيل الحكومة المدنية سريعا

دعا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الى تسريع الخطى لتشكيل الحكومة المدنية الجديدة ، بعد قرار رئيس مجلس السيادة بتكليف الدكتور كامل ادريس برئاسة مجلس الوزراء المدني الانتقالي، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الجديد غير المنتمي لأي حزب سياسي .

ورحب الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، معتز الفحل في تصريحات صحفية بتكليف كامل ادريس قائلا إن البلاد “اختارت مسارا صحيحا يتوافق مع السلام والأمن والسيادة والديمقراطية والحكم المدني وإعادة الإعمار بالشراكة مع المجتمع الدولي”.

وأضاف إن اختيار ادريس وتشكيل حكومة مدنية جديدة يمثلان خطوات مهمة نحو إحياء الحكم المدني وتحقيق التحول الديمقراطي، وأردف قائلا: هذه التطورات السياسية تمهد الطريق لعودة السودان لمقعده الشاغر بالاتحاد الأفريقي، مشيدا بمواقف وتوجهات وسياسة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف الذي أبدى حرصا شديدا منذ استلامه لموقعه على انهاء تجميد عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي.

وطالب الفحل رئيس الوزراء الجديد بالإسراع في تشكيل حكومته مع الحرص والإلتزام بإختيار أفضل وأحسن الخبرات السودانية القادرة على مواجهة تحديات المرحلة والتعامل مع كافة المعطيات الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد ، بحكمة وكفاءة وحزم ،وصولا الى الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في اجتياز هذه المرحلة الصعبة وتعزيز أمنه واستقراره وازدهاره.

وقال الفحل “إن قرار تعيين رئيس وزراء مدني واخبار انتصارات القوات المسلحه والقوات المشتركة في وادي العطرون والمالحة وكردفان والصالحة يزيد من عزيمة الشعب السوداني في بناء وطن خير ديمقراطي يسعنا جميعا ، مجدداً التزام حزبه بالعمل مع الجميع لوحدة وتماسك السودان وعزة اهله” .