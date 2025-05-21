والي ولاية النيل الأبيض يقف على الحريق الجزئي للمحول الكهربائي لمحطة مياه كوستي القديمة

وقف اللواء (م) قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض في المأخذ الرئيسي لمحطة مياه كوستي على الحريق الجزئي الذي أصاب المحول الكهربائي للمحطة القديمة دون وقوع أضرار على ضخ الإمداد المائي للمدينة، وذلك بحضور المهندس الطيب محمد الحسن وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف والمهندس رحمة الإمام حماد مدير مياه هيئة الشرب بالولاية.

وإطمأن الوالي على حجم التلف الذي أصاب الكيبل الرئيسي للمحول ووقف على سير العمل بمحطة مياه جايكا الجديدة وتفقد طلمبات الضخ َومواد تنقية المياه من الباك و الكلور والتي تغطي حاجة المحطة لمدة ثلاثة أشهر بدعم من منظمة اليونيسيف .

كما وقف سيادته علي مواسير إمتداد الخطوط الرئيسية لربط المناطق الطرفية النائية بالشبكة الأساسية الموزعة للإمداد المائي.

ووجه قمر إدارة المياه بضرورة العمل على ربط هذه المواسير في فترة زمنية لا تتجاوز إسبوعين لتوزيع المياه للمناطق الطرفية النائية بالمدينة .

وكشف الوالي عن مساعي حكومته لتوفير مياه الشرب النقية والصحية للمواطنين وقال إنهم يقدرون الجهود المبذولة من قبل وزارة البنى التحتية وإدارة المياه في إستقرار الإمداد المائي .