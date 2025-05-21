بادي يدشن برنامج توزيع السلة الغذائية للعائدين من دولة جنوب السودان

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق اليوم بمعسكر الكرامة (5) برنامج توزيع السلة الغذائية للعائدين من دولة جنوب السودان.

ويجيء البرنامج في إطار المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي بالسودان الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الإشراق وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية ولفيف من قادة المنظمات العاملة بالإقليم.

ولدى مخاطبته اللقاء الذي نظم على شرف التدشين أعرب الحاكم عن تقديره لمبادرات حكومة المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكافة المنظمات الداعمة للأوضاع الإنسانية بالإقليم.

وثمن مواقف القيادة العليا بالبلاد برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه وأعضاء مجلس السيادة ووزارة التنمية الإجتماعية ومفوضيتي العون الإنساني والسلام وصادق إسهامهم في استقرار الأوضاع الإنسانية بالإقليم.

وثمن تعيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس وصادق إسهامه في دعم عجلة الإستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن استعداد حكومة الإقليم للتعاون في سبيل إنجاح تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء الجديد.

وأشاد بالدور المتعاظم للقوات المسلحة والأجهزة النظامية في تأمين عجلة الإستقرار ودحر فلول التمرد والمليشيا الإرهابية.

ووجه النداء لكافة المنظمات العاملة بالإقليم للتدخل الفوري لتوفير معينات الإستقرار للعائدين بالإقليم.

ووجه وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بتنسيق الجهود مع مفوضيتي العون الإنساني والعودة الطوعية والمنظمات الأخرى في سبيل التدخل في المجالات الإنسانية ودعم العائدين للإنخراط في الإنتاج.