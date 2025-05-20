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إعلان ولاية النيل الابيض خالية من مليشيا آل دقلو الإرهابية
قدم والي النيل الأبيض اللواء (م) قمر الدين محمد فضل المولى التهاني لتماسيح بحر أبيض ومواطني الولاية بتحرير محلية أم رمتة من دنس المليشيا الإرهابية وعودتها إلى حضن الوطن وإعلان ولاية النيل الأبيض خالية من المليشيا الإرهابية .
وقدم الوالي التهاني للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه ومساعديه ورئيس هيئة الأركان بتحرير ولاية الخرطوم من دنس المليشيا الإرهابية.
وحيا والي النيل الأبيض مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة والمستنفرين في الذود عن حياض الوطن وقال إن تحرير أم رمتة يجئ بالتزامن مع الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة والمستنفرين في كافة محاور العمليات .
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