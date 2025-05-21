الامم المتحدة ترحب بقرار الحكومة تمديد فتح معبر ادري

رحبت الممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان كلمنت سلامي بقرار الحكومة القاضي بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد والذي يعتبر شريان حياة لدعم السكان في دارفور وكردفان.

واعربت سلامي خلال التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للانباء بشأن المساعدات الإنسانية، عن أملها في ان يكون اللقاء الذي جمع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني فرصة للتواصل مع الحكومة بشكل أكبر لاكتشاف كيفية الوصول إلى مزيد من المحتاجين، قائلة “الحوار يسهل التفاهم والشفافية ويزيل أي سوء فهم حول عملنا”.

وأبانت الممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان أن أبرز القيود الرئيسة هي محدودية الموارد، مما يجبرهم على تحديد الأولويات، مشيرة إلى الحاجة إلى حشد الموارد والاستجابة للاحتياجات وإلى أهمية العمل الميداني لرسم صورة دقيقة للأوضاع.