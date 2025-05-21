السودان يشارك في الحوار البرازيلي الأفريقي حول الأمن الغذائي

انطلقت بالعاصمة البرازيلية برازيليا فعالية الحوار الثاني بين البرازيل وأفريقيا بشأن الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والتنمية الريفية بحضور 44 دولة أفريقية على مستوى وزراء الزراعة وذلك في مستهل تدشين أعمال التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.

وخاطب الجلسة الإفتتاحية الرئيس البرازيلي لولا دا سلفا مشيراً إلى أن الحوار يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات وزيادة الوعي ومواجهة الحقائق بوجود نحو 730 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم بينما أنفق العالم 2.4 ترليون دولار على شراء الأسلحة لزيادة حدة الصراعات في مختلف انحاء الكرة الأرضية .

مضيفاً بأن البرازيل لديها دين تاريخي مع أفريقيا لا يمكن الدفع نقداً ولكن يمكن تقاسمه بتقديم الدعم الفني ونقل التكنلوجيا لزيادة الإنتاج. مشيراً إلى أن الارث الإستعماري هدف إلى تعطيل القدرات الأفريقية ومنعها من استغلال مواردها.