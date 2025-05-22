السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهوده لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة

دعا السودان المجتمع الدولي لدعم جهوده مع منظمة اليونسكو ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لاستعادة الممتلكات الثقافية السودانية التي تم نهبها من المتاحف خاصة المتحف القومي وتهريبها لخارج البلاد وعرض بعضها للبيع على شبكة الإنترنت بعد سيطرة متمردي الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، وذلك عبر تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتتبع مسارات التهريب، وضمان استعادة القطع المسروقة، ومنع المزيد من عمليات التهريب، ومحاسبة الجناة من المتمردين والمتعاونين معهم من خارج الحدود ومن شبكات التهريب.