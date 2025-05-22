سياسية
السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهوده لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة
دعا السودان المجتمع الدولي لدعم جهوده مع منظمة اليونسكو ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لاستعادة الممتلكات الثقافية السودانية التي تم نهبها من المتاحف خاصة المتحف القومي وتهريبها لخارج البلاد وعرض بعضها للبيع على شبكة الإنترنت بعد سيطرة متمردي الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، وذلك عبر تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتتبع مسارات التهريب، وضمان استعادة القطع المسروقة، ومنع المزيد من عمليات التهريب، ومحاسبة الجناة من المتمردين والمتعاونين معهم من خارج الحدود ومن شبكات التهريب.
جاء ذلك في البيان الذي قدمه السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، الثلاثاء، أمام اجتماع لجنة العدالة الجنائية ومنع الجريمة المخصص للجرائم الخاصة بتدمير وتهريب في الممتلكات الثقافية المنهوبة.
في ذات السياق وفي معرض رده على رصيفه الإماراتي استعرض السفير جانبا من التقارير التي تؤكد وتوثق دعم الإمارات العربية المتحدة لمتمردي الدعم السريع خاصة تقرير فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 وتقرير منظمة العفو الدولية وتقرير موقع France 24، كما تطرق لجهود بعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين لوقف تصدير الأسلحة من بلادهم للإمارات بسبب دعمها لمتمردي الدعم السريع.
سونا