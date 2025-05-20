الناطق الرسمي للحكومة يهنئ الشعب السوداني بتحرير كامل ولاية الخرطوم

وقال الناطق الرسمي في منشور على منصة فيس بوك “نؤكد لأهلنا في كردفان ودارفور أن الطريق إليكم لن تعيقه رجفة المرجفين”.

وزاد ان القوات المسلحة، والقوات المساندة، والمستنفرون، عقدوا العزم منذ اليوم الأول لحرب دول العدوان، على مواصلة المشوار حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن.

سونا