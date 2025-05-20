سياسية
الناطق الرسمي للحكومة يهنئ الشعب السوداني بتحرير كامل ولاية الخرطوم
هنأ الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، الشعب السوداني كافة بتحرير ولاية الخرطوم تحريراً كاملاً من دنس الميليشيات والمرتزقة والمأجورين.
وقال الناطق الرسمي في منشور على منصة فيس بوك “نؤكد لأهلنا في كردفان ودارفور أن الطريق إليكم لن تعيقه رجفة المرجفين”.
وزاد ان القوات المسلحة، والقوات المساندة، والمستنفرون، عقدوا العزم منذ اليوم الأول لحرب دول العدوان، على مواصلة المشوار حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن.
سونا