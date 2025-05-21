الإعدام شنقاً حتى الموت لمليشي سرق كميات كبيرة من الذهب بالخرطوم

أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش اليوم 20 مايو 2025م حكماً قضى بإدانة المتهم (م . ب . ب. ع) تحت المادة ( 51/أ ) من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً.

وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم كان يقيم في جمهورية مصر رفقة زوجته لسنوات وبعد نشوب الحرب في أبريل 2023م عاد إلى السودان وسكن في كوستي بعضاً من الزمن ثم عاد إلى منزلهم في الكلاكلة بالخرطوم وتزوجت إحدى شقيقاته من أحد أفراد المليشيا .

وانضم المدان إلى المجموعة الخامسة بقوات المستشار أسعد جلال تاور مستشار قائد قوات الدعم السريع المتمردة.

ثم قام هو وزوج شقيقته المتمرد زاهر بسرقة كمية كبيرة من الذهب من أحد المنازل في أبو آدم وباعوها في سوق الكلاكلة وكان نصيب المدان مبلغ 10.500.000 جنيه.

ثم توجه وزوجته صوب مدينة القضارف لمغادرة البلاد ولكن تم القبض عليه بواسطة تيم من استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف ومن خلال الاستجواب أقر بما سبق فتم تقديمه للنيابة التى قيدت ضده دعوى جنائية وأحالته للمحاكمة.

سونا